Scontro tra auto e monopattino, 34enne ferito a Casorate

Un 34enne è rimasto ferito in un incidente tra un’auto e un monopattino elettrico avvenuto sul Sempione a Casorate.

È successo alle 14.40 di oggi, lunedì 30 agosto, all’altezza della confluenza con via Como, nei dintorni della stazione del paese lungo la Statale del Sempione (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118: l’uomo è stato portato in ospedale a Gallarate in codice giallo, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita, come conferma anche la Polizia Locale intervenuta sul posto.

Gli incidenti con monopattini elettrici non sono frequentissimi, ma iniziano a costituire una casistica non rara: a fine luglio è registrato un ferito grave feriti a Busto Arsizio, due settimane prima un giovane era finito addirittura nel Ticino., mentre a inizio agosto più grave era stato il caso di un 43enne a Gallarate.

L’aumento va comunque contestualizzato: mediamente in provincia di Varese si registra almeno un incidente a settimana con intervento del 118 (che li registra con una specifica categorizzazione, “micromobilità elettrica”), a confronto con una decina di interventi giornalieri che riguardano incidenti con protagonisti altri veicoli motorizzati.