Sfida al femminile per la poltrona di sindaco di Cuasso al Monte

A Cuasso al Monte sarà una donna a raccogliere l’eredità del sindaco uscente Franco Ziliani.

Le due liste che si presentano alle elezioni amministrative di ottobre – Cuasso in Comune e Viva Cuasso – hanno infatti scelto una donna come candidata sindaca.

Loredana Bonora è la candidata di Cuasso in comune. A sfidarla, con la lista Viva Cuasso, è Vanessa Valtorta, entrambe alla guida di liste con diverse persone note della vita amministrative e civica di Cuasso al Monte e con una nutrita presenza femminile.

Loredana Bonora, sposata con l’inviato di Striscia la notizia Max Laudadio, è conosciuta per il suo impegno in difesa dell’ambiente e per le molte iniziative sociali e solidali messe in campo con l’associazione On, a partire da “Spazzatura kilometrica” la gara che da diversi anni anima con iniziative ecologiche le comunità di Cuasso e dei paesi vicini.

Vanessa Valtorta, tre figli, di origini cuassessi, dopo una lunga esperienza in Trentino nel settore customer care, amministrativo e alberghiero, è tornata a vivere a Cuasso dopo vent’anni e ha accettato di candidarsi per mettersi al servizio della comunità cuassese, offrendo la esperienza professionale per rilanciare il paese, anche da un punto di vita turistico.

Il confronto tre le due candidate si svilupperà su molti temi nel prossimo mese, ed è sicuramente un segnale positivo per il paese, dove nella scorsa tornata elettorale si era presentata una sola lista.

In queste settimane si era parlato addirittura di una terza lista, di cui però al momento non c’è traccia. A meno di sorprese dell’ultima ora, dunque, la sfida elettorale si giocherà tra Loredana Bonora e Vanessa Valtorta, entrambe sostenute da squadre che vedono insieme ex amministratori, persone impegnate nella società civile e diversi giovani.