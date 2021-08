Spartitraffico salvavite in via Parma. La petizione di Sara supera le 41 mila firme

L’obiettivo erano 2.500 firme, ma la campagna avviata su change.org ha superato le 41 mila e si avvicina all’obiettivo delle 50 mila per una vicenda che riguarda la sicurezza di tutti, una strada trafficata che ha segnato di recente una croce, quella di un ragazzo di soli 28 anni che ha perso la vita all’alba del 17 luglio scorso.

È la storia di Marco Barilatti, che oggi non è più tra noi, e della sorella Sara, che sta combattendo una battaglia per rendere più sicura la via Parma a Saronno dove Marco ha perso la vita per via di un’auto che ha svoltato, tagliando la vita al giovane in sella alla sua moto e che stava andando al lavoro.

«Bisogna mettere uno spartitraffico» è la sua richiesta lanciata su change.org che ha avuto un grande seguito. I toni sono quelli della sofferenza, ma anche della speranza che le cose migliorino.

«Non ci servono altre famiglie distrutte dal dolore, o dalle conseguenze di quello che a tutti gli effetti è un omicidio stradale. Non ci servono persone ridotte sulla sedia a rotelle o a vegetali perché una linea tracciata a terra non è sufficiente a bloccare la tendenza dell’essere umano a prendere la strada più veloce, anche se pericolosa».

La richiesta è stata inoltrata al sindaco di Saronno che afferma di aver preso in carico la questione, già esposta agli uffici tecnici: «Sulla strada risulta difficile posizionare un guard rail, ma l’amministrazione interverrà per trovare una soluzione», assicura Augusto Airoldi.

Di seguito il testo completo della petizione:

Via Parma o meglio SP527 è la strada statale dove il 17 luglio del 2021 mio fratello ha perso la vita. Io sono la sorella Sara, ho 30 anni, lui era il mio fratellino, nato due anni e un giorno dopo di me, Marco. E’ sempre stato un appassionato di motori fin da bambino, e quella dannata mattina stava andando al lavoro, ultimo giorno prima delle meritate ferie. E in quella stessa mattina un automobilista ha deciso di fare una manovra illegale: sorpassare una sottile linea continua tracciata sull’asfalto anziché proseguire fino alla rotonda poco distante. La colazione con i colleghi era molto più importante che rispettare il codice della strada, una leggerezza che è costata la vita a un ragazzo di soli 28 anni.

Non cerco vendette, penso che colui che ha commesso questo gesto stia già passando un momento terribile della sua vita, un po’ come me.

Ma quella persona così di buon cuore che mi ha accompagnata durante tutta la mia vita, festeggiando con me praticamente tutti i compleanni, ora non c’è più. Ora l’unica cosa che mi sento di poter fare per onorare la sua memoria, e per far sì che un dolore del genere non possa mai più essere provato da qualcun altro, è quella di impegnarmi per far si che questa strada venga messa in sicurezza.

Non ci servono altre famiglie distrutte dal dolore, o dalle conseguenze di quello che a tutti gli effetti è un omicidio stradale. Non ci servono persone ridotte sulla sedia a rotelle o a vegetali perché una linea tracciata a terra non è sufficiente a bloccare la tendenza dell’essere umano a prendere la strada più veloce, anche se pericolosa.

Chiedo quindi aiuto a tutto il mondo. Sì proprio a tutto il mondo perché quella strada, non è una strada privata, ma pubblica dove chiunque, italiano o straniero, potrebbe un giorno ritrovarsi a dover percorrere. Sfortunatamente non è il primo incidente mortale che accade e io non voglio che ci debbano essere infinite morti prima che si sistemi una strada che evidentemente è troppo pericolosa.

Spero vivamente che la mia richiesta non passi inosservata, e che grazie a queste firme l’amministrazione competente si senta più sensibilizzata e in dovere di agire, per la salvaguardia di tutti i cittadini del mondo.

Grazie di cuore a chiunque decida di aderire alla mia causa, vi prometto che non mi fermerò davanti a nulla!

Sara