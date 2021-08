Tai Chi gratuito lungo la Via Francisca, arriva “Cammini Parelleli”

La Via Francisca del Lucomagno e la via del Tai Chi della Scuola Itcca Italia, scorrono parallele in diversi punti del versante italiano, da Lavena Ponte Tresa a Pavia.

Il Tai chi della Scuola Itcca Italia è stato praticato a Lavena Ponte Tresa e Ganna in passato, ed è tuttora praticato a Varese, Castiglione Olona, Pavia. Inoltre La Via Francisca del Lucomagno collega diversi siti UNESCO: il Sacro Monte di Varese, Castelseprio–Torba, il Parco del Ticino e Pavia che è candidata a sito dell’Unesco. Dal dicembre 2020 il Tai Chi è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, in qualità di bene culturale e immateriale: un altro parallelismo!

“Per tutti questi motivi abbiamo deciso di percorrere la Via Francisca del Lucomagno, proponendo ad ogni tappa un’ora di pratica libera e gratuita di Tai Chi con i suggerimenti per come metterlo in pratica passo dopo passo, per godersi il cammino e meditazione“, dichiarano le organizzatrici Irene Binaghi e Rosanna Gaudio, “Ci muoveremo nel periodo dal 21 al 28 agosto 2021, con il Patrocinio dei Comuni di Lavena Ponte Tresa, Varese, Castiglione Olona, Castellanza, Buscate, Abbiategrasso. A passo lento, respirando tra boschi, fiumi, antichi borghi, ritroveremo il nostro ritmo naturale. Tai chi e meditazione aiutano. Un passo alla volta.”

Calendario delle Tappe

Tappa 1 Sabato 21.08 Lavena Ponte Tresa – Ganna: 14 km

Tappa 2 Domenica 22.08 Ganna –Varese al Sacro Monte: 19 km

Tappa 3 Lunedì 23.08 Sacro Monte – Castiglione Olona: 15 km

Tappa 4 Martedì 24.08 Castiglione Olona – Busto Arsizio: 21 km

Tappa 5 Mercoledì 25.08 Castellanza – Buscate: 18 km

Tappa 6 Giovedì 26.08 Cuggiono – Cassinetta di Lugagnago: 17 km

Tappa 7 Venerdì 27.08 Abbiategrasso – Motta Visconti: 19 km

Tappa 8 Sabato 28. 08 Bereguardo – Pavia: 16 km

Per gli aspetti logistici (strutture convenzionate dove pernottare, punti timbri, credenziali) trovate tutte le informazioni sul sito della Via Francisca

Gli appuntamenti con Tai Chi e meditazione durante il cammino

LAVENA PONTE TRESA, Bar Johnny via Ungheria 21

Sabato 21.08 ore 6.30 am Tai Chi Lungo Tresa

VALGANNA, Hotel Ristorante 3 Risotti in via Roma 3

Sabato 21.08 ore 6.30 pm Meditazione nel giardino

Domenica 22.08 ore 6.30 am Tai Chi in giardino



VARESE

Domenica 22.08 ore 6.30 pm Meditazione alla 14 esima cappella del Sacromonte

Lunedì 23.08 ore 6.30 am Tai Chi Terrazza laterale Santa Maria del Monte

CASTIGLIONE OLONA

Lunedì 23.08 ore 6.30 pm Meditazione Parco del Castello del Monteruzzo, via Monteruzzo 1 (a destra del Castello il prato oltre la siepe)

Martedì 24.08 ore 6.30 am Tai Chi sul terrazzo in via Dr G. Broggi 5

CASTELLANZA

Martedì 24.08 ore 6.30 pm Meditazione al Parco dell’Università ingresso via garibaldi di fianco al Parco di via Cantoni

Mercoledì 25.08 ore 6.30 am Tai Chi al Parco dell’Università ingresso via garibaldi di fianco al Parco di via Cantoni

CUGGIONO

Mercoledì 25.08 ore 6.30 pm La scala di Giacobbe, Piazza Castelletto 55 Meditazione nel cortile della Scala di Giacobbe

Giovedì 26.08 6.30 am Tai Chi nel cortile della Scala di Giacobbe

ABBIATEGRASSO

Giovedì 26.08 ore 18.00 Meditazione alla fossa del Castello Visconteo

Venerdì 27.08 ore 6.30 am Tai Chi davanti al Castello Visconteo piazza Castello 31



MARCIGNAGO

Venerdì 27.08 ore 6.30 pm Meditazione nel parco pubblico via Villaggio Europa Marcignago

Sabato 28.08 ore 6.30 am Tai Chi nel parco via Villaggio Europa Marcignago

Chi volesse unirisi ai momenti di Tai Chi e di Meditazione, che ricordiamo essere gratuiti, può contattare le insegnanti:

Irene Binaghi in area Varese – 366 410 48 68 – binaghi.irene@gmail.com

Rosanna Gaudio in area Pavia – 349 1880149 – rosannagaudio6@gmail.com