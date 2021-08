Un cuore giovane per Biumo Inferiore: online il bando per lo studentato

Il progetto di riqualificazione urbana che coinvolge Biumo Inferiore compie un ulteriore passo: è online il bando di gara per la realizzazione del nuovo studentato.

Un progetto rilevante per Varese, che vede così consolidare la sua vocazione come città universitaria, e per il quartiere di Biumo Inferiore, protagonista di un grande processo di rigenerazione che porterà a vivere qui parecchi giovani universitari. Con il nuovo studentato, oltre alla riqualificazione degli edifici in stato di abbandono e senza alcun consumo di suolo, verrà anche ampliato il tratto finale di via Walder.

Nel bando vengono definite le linee guida e i requisiti di partecipazione all’intervento denominato “Intergenerazione urbana un progetto di social housing integrato per il quartiere di Biumo Inferiore a Varese”, con riferimento ai parametri tecnico-economici, ai criteri di valutazione e alla qualità dell’offerta progettuale.

Nel dettaglio, tra i criteri di valutazione della qualità dell’offerta si fa riferimento al concept progettuale, che dovrà portare alla riqualificazione degli edifici, con un’elevata qualità architettonica e un adeguato inserimento nel contesto dell’area, migliorando ad esempio l’uso collettivo delle corti interne tra via Frasconi e via Walder, e delll’area verde di via Arconati. Rilevanza inoltre a soluzioni architettoniche volte all’efficientamento energetico e a proposte per l’organizzazione dell’attività di cantiere al fine di ridurne l’impatto sugli edifici e vie adiacenti.

Le proposte vanno inoltrate in modalità elettronica entro le 12.00 del : tutti i dettagli sul sito del Comune di Varese.

La documentazione con tutti i dettagli è disponibile a questo link.