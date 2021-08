Un ponte sul torrente e una scalinata, quasi ultimata l’opera dei volontari per l’accesso ai boschi di Albizzate

Mai come durante il lockdown i boschi del paese sono stati riscoperti dagli albizzatesi che hanno approfittato della sicurezza data dallo stare all’aperto per regalarsi una passeggiata “clandestina” e una pausa dalle mura domestiche.

Proprio durante quel periodo in molti si sono accorti di quanto fossero scomodi i principali punti di accesso ai percorsi sentieristici che partono dalle zone della cascina Mora a Menzago o dalla Cascina Bertolina tra Albizzate e Quinzano. Si tratta in particolare del sentiero delle Cascine, un percorso restaurato grazie a volontari, Pro Loco e Amministrazione comunale alcuni anni fa.

Un accesso molto comodo in realtà esiste e parte dalla centrale via delle Cascine, vicino a Piazzale Sefro, non appena oltrepassata la provinciale di via de Gasperi. Durante gli ultimi lavori di messa in sicurezza realizzati dal Comune è stato anche costruito un passaggio pedonale in sicurezza che, però, si ferma all’ingresso del sentiero che, fino a pochi giorni fa, era reso difficoltoso dal guado del torrente che rendeva complicato il passaggio.

Grazie ai volontari della Pro Loco ora esistono un ponte e una scalinata che rendono molto agevole l’accesso al bosco e il guado del fiume. Le opere sono già visibili anche se l’associazione tiene ancora le bocche cucite in attesa dell’inaugurazione ufficiale e di un evento pubblico.

Si tratta di un ponticello in legno che scavalca il torrente, una scalinata, una passerella più piccola e, in generale, di una meritoria opera di pulizia del sentiero che si collega proprio al percorso delle cascine e alla rete sentieristica sovracomunale.

Non resta che attendere nuove comunicazioni e sorprese preparate dai volontari.