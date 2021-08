A Varese i lavori in via del Cairo sono quasi finiti, da lunedì via libera per i residenti

Il Comune di Varese comunica che i lavori di riqualificazione della nuova via Del Cairo sono quasi conclusi e da lunedì 9 agosto sarà nuovamente consentito l’accesso dei residenti che potranno tornare a parcheggiare nei box e nei cancelli delle proprie abitazioni entrando da via Staurenghi o da via Veratti.

Resterà invece ancora chiuso per qualche giorno l’accesso per i residenti da via Robbioni.

Intanto è stata pubblicata l’ordinanza che istituisce la nuova ZTL che verrà attivata quando sarà installata la nuova segnaletica completa e poi successivamente regolata anche con i varchi elettronici. Si allarga così l’area pedonale del centro storico con la nuova via Del Cairo riqualificata.

La nuova segnaletica indicherà le direzioni possibili di marcia per chi avrà l’autorizzazione al transito: entrata uscita da via Veratti e da via Staurenghi. Solo entrata invece provenendo da via Robbioni in ingresso a via Del Cairo, lato Veratti e Staurenghi. Nelle prossime settimane inoltre, lungo la strada verranno realizzati anche alcuni stalli di sosta dedicati ai disabili, residenti e per il carico e scarico.

Come le altre Ztl del centro dunque, il transito sarà permesso solo alle auto dotate di permesso e ai residenti che devono entrare nei propri box o garage. Sarà consentito il carico e scarico, così come sarà consentito transitare per i clienti che entrano nell’autofficina presente in via Del Cairo.