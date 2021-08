Volandia ottiene il “Travellers’ Choice” di Tripadvisor

«Siamo orgogliosi di annunciare di aver ottenuto da Tripadvisor il premio Travellers’ Choice Award 2021 nella categoria attrazioni turistiche». È un bel riconoscimento social quello ottenuto da Volandia, il parco museo del volo.

Il riconoscimento – ricordano dal museo – «è riservato alle attività come musei e parchi a tema che offrono costantemente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo, e che hanno ottenuto ottime recensioni dei viaggiatori su Tripadvisor nel corso degli ultimi 12 mesi».

La votazione media di Volandia è quattro “pallini”, sulla base di un numero molto elevato di recensioni: ben 1171 recensioni, con 1483 foto.



Tra le recensioni 539 giudicano “eccellente” il parco museo del volo vicino all’aeroporto di Milano Malpensa, altre 460 lo considerano “molto buono”. Con un totale di 999 recensioni ampiamente positive, giusto a un passo dalle mille recensioni.

«Grazie a tutti i visitatori di Volandia, senza di voi tutto ciò non sarebbe possibile». Il museo si caratterizza tra l’altro per una vivace offerta aggiuntiva rispetto alle esposizioni: pressoché ogni settimana (anche nel cuore di agosto) sono previste attività, mostre o eventi promossi dal museo o da altre realtà che scelgono gli spazi delle ex officine Caproni come location.