8 milioni per le scuole di Gallarate? “No, meno di 3”

Otto milioni di euro investiti sulle scuole cittadine? Per la lista civica Obiettivo Comune Gallarate i conti non tornano, tra le dichiarazioni del sindaco in diversi momenti e quanto certificato dai bilanci comunali, compreso il dato finito nel “bilancio di mandato” commissionato dall’amministrazione. I soldi investiti nel quinquennio 2016-2021 non sarebbero oltre 8 milioni di euro, ma meno di tre.

Galleria fotografica scuole Gallarate 4 di 11

La lista civica che sostiene la corsa di Massimo Gnocchi a sindaco contesta i dati prendendo due spezzoni video del sindaco Andrea Cassani. Il primo, di inizio settembre, riporta un consuntivo che «fa schizzare ad oltre tre milioni quello che abbiamo speso in questa legislatura per l’edilizia scolastica».

Il secondo è di questi giorni, in coda alla polemica (avviata dalla stessa Obiettivo Comune) sullo stato di alcuni plessi. «Abbiamo investito oltre 8 milioni di euro per manutenzione ordinaria e straordinaria» dice Cassani. La cifra complessiva è la stessa che è stata citata dagli esponenti della Lega lunedì, polemizzando con la precedente amministrazione di centrosinistra 2011-2016.

Nello specifico la Lega distingueva 4.110.000 per manutenzione ordinaria e 4.280.000 per straordinaria, per un totale di 8.390.000 euro (appunto gli «oltre totto milioni» citati nello spezzone video da Cassani).

Obiettivo Comune Gallarate fa riferimento invece a ben altra cifra: meno di 3 milioni di euro, per la precisione 2,87. Un dato che viene estratto in modo tutto sommato semplice dalla lista civica di Gnocchi, che si affida al “bilancio di mandato” commissionato ad un ente terzo dall’amministrazione Cassani. È qui infatti che compare la cifra di 2,87 milioni di euro, distinti in” 1,87 milioni di euro per manutenzione ordinaria e 1mln per la straordinaria”, come si legge nella sezione del sito comunale dedicata al capitolo scuola.