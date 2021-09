Abbassato il canone di affitto del cinema Sociale di Luino

Dopo la chiusura del cinema Sociale avvenuta lo scorso 31 gennaio, a seguito della scadenza del contratto dei precedenti gestori, l’amministrazione comunale di Luino si è subito messa al lavoro per trovare una soluzione.

In vista di una ripresa effettiva non solo sul fronte delle proiezioni di pellicole, o di serate teatrali ma anche di progetti per le scuole, l’amministrazione comunale ha concretizzato l’idea già avanzata all’inizio dell’estate di abbassare il canone di affitto annuo da 15.000 a 5.000 euro da oggi fino al 31 dicembre del 2022.

“Una gestione sperimentale” che va incontro ad un futuro gestore permettendogli, almeno per quest’anno, di far fronte alle difficoltà portate dalla pandemia, come l’ingresso contingentato ridotto al 50%. In “cambio” viene chiesto di garantire i vecchi servizi e metterne a disposizione di nuovi (cineforum, collaborazioni con le associazioni del territorio, scuola teatro) e, nel frattempo «Stiamo aspettando una valutazione attuale dello stabile perché abbiamo intenzione di diventarne proprietari. Seguirebbero migliorie e la possibilità di darlo in gestione a un canone corretto» racconta Serena Botta, assessore alla Cultura e al Turismo.

«L’amministrazione crede che chi gestisce gli spazi del patrimonio comunale debba innanzitutto garantire servizi alla comunità, come prima intenzione quindi l’offerta di servizio alla comunità» conclude l’assessore.