Academy Young: al Maga la mostra degli artisti

Dall’8 settembre al 3 ottobre 2021, il Museo MA*GA di Gallarate (VA) presenta i lavori di tre artisti – Corinne Mazzoli, Valentina Vetturi e Jacopo Rinaldi – che hanno partecipato ad ACADEMY YOUNG, progetto sperimentale che permette a ricerca artistica, attività didattica e cultura digitale di convivere nello stesso spazio, vincitore del bando La Lombardia è dei Giovani 2020, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, che ha visto come capofila il Comune di Gallarate, in partnership con il Museo MA*GA, insieme, tra gli altri, all’Associazione Mondo Internazionale.

Grazie ad ACADEMY YOUNG, il MA*GA ha potuto organizzare una serie di workshop tenuti da artisti che hanno collaborato con gli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio, del Liceo Scientifico di Gallarate e dell’Istituto Falcone di Gallarate, durante l’anno scolastico 2020 – 2021.

Con Tutorial non-convenzionali, Corinne Mazzoli si concentra sulle relazioni tra invisibilità e ipervisibilità, le diverse forme di comunicazione contemporanee, gli stereotipi e le analisi del corpo e le sue rappresentazioni. Il lavoro si basa su di una serie di video, risultato del workshop tenuto con una classe dell’IS Falcone di Gallarate. L’idea è di sovvertire il significato di questo format di apprendimento, e di costruire una narrativa paradossale che non coinvolga alcuna spiegazione, alcun “come fare a…”, ma che utilizzi lo stesso linguaggio con l’idea di indagare il sé, e le differenze di rappresentazione tra individuo e comunità, i desideri e i limiti imposti dai social media, rispecchiando, dopotutto, i limiti e le barriere della nostra società.

Crypto.Party di Valentina Vetturi nasce da una serie di domande che caratterizzano la ricerca più recente dell’artista: “Chi sono gli hacker? Cos’è l’identità digitale? Cosa sono le criptovalute? Quali i legami possibili tra queste parole? Come scoprirlo ci può indirizzare verso una frequentazione più consapevole del web?”

Valentina Vetturi ha condotto così un workshop con le studentesse e gli studenti dei Licei di Gallarate con l’obiettivo di familiarizzare con concetti e pratiche decentralizzate, di sperimentare come si possa formare consenso, orizzontalmente, in un gruppo e quali siano le condizioni di negoziazione sociale all’interno dello spazio digitale, in cui identità reale e avatar si sovrappongono problematicamente.

L’esperienza ha preso forma nello sviluppo di una serie di incontri virtuali, appunto, un vero e proprio Crypto.Party, che si è tenuto sulla piattaforma digitale di Hubs Mozilla e ha dato vita a una serie di digital essay disponibili su Instagram, al profilo accessibile attraverso il codice QR esposto in mostra.

Jacopo Rinaldi, attraverso la sua pratica, riscostruisce e decostruisce scenari narrativi che rendono possibili nuove forme di interpretazione della storia e delle storie. Nel caso di Un film può diventare un pettine, l’opera nasce dalla rilettura di un cortometraggio di Luigi Comencini del 1950 “Il museo dei Sogni”, che parla della distruzione delle pellicole dei film in un’azienda di Olgiate Olona: la Benigno Marcora che è stata dagli anni 20’ ai 60’ una delle poche aziende al mondo ad occuparsi del macero delle pellicole di celluloide. Riflettendo sulle pratiche del ricordare e del dimenticare, e sul segno come gesto di creazione o cancellazione di immagini, l’artista ha lavorato con gli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio, per la realizzazione di una serie di disegni di alcuni dettagli tratti dall’opera di Comencini che poi Rinaldi ha animato e rielaborato costruendo un racconto circolare composto da frammenti: una pellicola che brucia, una ragazza che si pettina, degli operatori che distruggono le pizze dei film.

ACADEMY YOUNG è un’idea innovativa che si caratterizza come uno degli elementi di sviluppo del nascente Polo Culturale, presso il Museo MA*GA e la Biblioteca Luigi Majno, dedicato alle arti e al sapere; centro di vita culturale della città e dell’intera provincia di Varese, sede di importanti mostre, incontri, conferenze, festival dedicati alla conoscenza creativo-contemporaneo in tutte le sue forme, al libro, alla scrittura, alla musica, al design, alla moda, il tutto destinato ad un target specifico di utenza: i giovani.

ACADEMY YOUNG

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. de Magri 1)

8 settembre – 3 ottobre 2021

Orari: martedì – venerdì 10.00 – 18.00, sabato – domenica 11.00 – 19.00, lunedì chiuso

Ingresso gratuito alla sola mostra

Museo MA*GA

Gallarate, Via E. de Magri 1

Tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it