Al Giro di Sicilia solo Valverde batte Alessandro Covi

C’è un campione del mondo a frapporsi tra Alessandro Covi e la prima vittoria tra i professionisti. Il giovane corridore di Taino ha sfiorato di nuovo il successo nella terza tappa del Giro di Sicilia, chiudendo alle spalle di Alejandro Valverde sul traguardo di Caronia al termine di uno sprint a ranghi ristretti.

Nella tappa più vivace della breve corsa a tappe isolana (Termini Imerese-Caronia), Covi è rimasto nel gruppo dei migliori “comandato” dalla Movistar di Valverde, che ha 41 anni ma non ha ancora smesso di raccogliere successi. Il finale del resto era invitante per il murciano che al momento buono si è messo davanti per affrontare in testa le curve conclusive e non ha lasciato spazio al varesino della UAE Emirates, bravo a smarcarsi da tutti gli altri rivali.

Neppure sul breve rettilineo finale si è aperta una “finestra” sufficiente per un ultimo attacco a Valverde, e così ad Alessandro – che ha appena compiuto 23 anni – non è restato che scuotere la testa per un successo che meriterebbe ma che continua a sfuggire di un soffio. Per il “Puma di Taino” infatti con questo sono tre i secondi posti in carriera tra i “pro” dopo quello all’Appennino 2020 e quello nella tappa di Montalcino al Giro.

«Sono abbastanza soddisfatto, anche se avrei davvero voluto conquistare oggi la mia prima vittoria da professionista – ha detto il corridore varesino – Avrei forse dovuto accelerare prima delle due curve poste negli ultimi 100 metri del percorso, ma questo è un discorso che faccio ora a posteriori e che non cambia il risultato: resta comunque un secondo posto alle spalle di un campione immenso come Valverde. Ringrazio i miei compagni e la squadra per la fiducia riposta in me oggi».

Bella anche la prova del capitano della Eolo-Kometa, Lorenzo Fortunato: lo scalatore emiliano è rimasto nella pancia del gruppetto di testa e si è fatto vivo negli ultimi metri risalendo il plotone e chiudendo al settimo posto. Fortunato è tra i selezionati per partecipare alla Tre Valli Varesine di martedì 5 ottobre e ha nel mirino anche il “Lombardia” di sabato 9.

Per effetto del risultato di oggi, Valverde comanda anche la classifica generale del Giro di Sicilia a una giornata dalla fine con Covi secondo ad appena 7″ a causa del gioco degli abbuoni. Difficile che l’esperto spagnolo si faccia sfuggire l’occasione di vincere la corsa, anche se Covi – che gareggia per uno squadrone come la UAE – proverà a giocarsi il tutto per tutto. La tappa conclusiva andrà da Sant’Agata di Militello a Mascali per 180 chilometri con due salite impegnative, Portella Mandrazzi a metà frazione e Sciara di Scorciavacca nel finale.