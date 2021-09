La Eolo-Kometa punta a Bernocchi e Tre Valli Varesine: ecco i convocati

La Tre Valli Varesine è uno dei grandi obiettivi per questa seconda parte di stagione in casa Eolo-Kometa. Il team di Ivan Basso e dei fratelli Contador punta forte su quella che giustamente è considerata la gara di casa della squadra, anche perché la partenza di Busto avverrà dalla sede dello sponsor principale (che affianca anche la “Binda” con il proprio marchio).

E naturalmente anche la Coppa Bernocchi, che inizia e finisce a Legnano con un tracciato che attraversa parte del Varesotto, è una competizione tenuta in grande considerazione dalla formazione azzurro-verde. Per questo motivo i direttori sportivi hanno scelto due formazioni con all’interno tutti i nomi più importanti per provare a lasciare il segno sulle strade della nostra zona.

TRE VALLI: C’È ANCHE FORTUNATO

Ci sono tutti i “big” nelle convocazioni per la Tre Valli di martedì 5 ottobre. La Eolo-Kometa schiererà infatti il “re dello Zoncolan”, Lorenzo Fortunato che è il corridore più in vista della squadra anche per via della sua riconferma per il 2022. A Varese ci sarà anche il “padrone di casa” Edward Ravasi – che è di Besnate e vive a Comerio – oltre a Vincenzo Albanese che è in grande stato di forma e probabilmente ha caratteristiche adatte al percorso. Con questo trio anche gli esperti Francesco Gavazzi e Luca Wackermann – altri con ottimo colpo di pedale – e i due stranieri Erik Fetter e Mark Christian.

“ALBA” E WACKERMANN PER LA BERNOCCHI

Il giorno precedente, lunedì 4, la Eolo-Kometa prenderà il via della Coppa Bernocchi con un gruppo molto simile. Non ci saranno né Fortunato (che sarà alla Milano-Torino mercoledì 6 con il “Lombardia” nel mirino) né i due stranieri sostituiti da Davide Bais, Mattia Frapporti e Samuele Rivi. In gara confermati Albanese, Wackermann (che è di Rho e corre quasi in casa), Ravasi e Gavazzi, tutti corridori che danno garanzie allo staff tecnico. Albanese e Wackermann, abili anche in volata, potrebbero rappresentare un’opzione in caso di sprint, che a Legnano è molto frequente.

LE ALTRE CORSE

In attesa di conoscere le convocazioni per il “Lombardia”, l’ultima classica-monumento della stagione e la prima nella storia disputata dalla Eolo, il team ha reso noto le proprie formazioni anche per il Giro dell’Emilia (2 ottobre), la Milano-Torino (6 ottobre) e per il Gran Piemonte (7 ottobre). Ecco i corridori allertati.

Emilia: Bais, Fetter, Gavazzi, Hernaiz, Sevilla, Wackermann.

Milano-Torino: Bais, Christian, Fetter, Ravasi, Fortunato, Sevilla, Wackermann.

Piemonte: Albanese, Belletti, Frapporti, Gavazzi, Martin, Rivi, Sevilla.