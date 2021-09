Alla Fiera dei Territori di Bergamo c’è anche un po’ di Varese, con Free Wheels e la Via Francisca

Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori (ATEST), in programma dal 17 al 19 settembre 2021 in presenza (B2C) e dal 27 al 29 settembre 2021 in modalità online (B2B), è una manifestazione internazionale che promuove il turismo slow e sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale. Un’opportunità per promuovere le bellezze e le destinazioni dei territori e condividere nuove strategie per superare le difficoltà generate da questa emergenza sanitaria.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasmettere la determinazione di tutti quei territori che offrono destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo per turisti e operatori del settore alla ricerca di percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità e ambiente.

In questo contesto si sviluppa la conoscenza dei territori anche attraverso modalità di viaggio che si concretizzano in cammini, trekking, cicloturismo, itinerari in montagna e collina, vie d’acqua e percorsi spirituali per assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo legati alla sua cultura, alle sue eccellenze e al suo paesaggio.

Sarà presente anche Varese grazie alla Free Wheels Odv, fondata dal varesotto Pietro Scidurlo, che con il suo motto “Le barriere più grandi sono quelle della mente” è ambasciatore ormai da anni di un turismo non solo sostenibile e a passo lento che valorizzi i territori, ma accessibile a tutti, anche e soprattutto a persone con bisogni specifici e/o con disabilità.

Pietro Scidurlo ha oggi trent’anni e risiede a Somma Lombardo. E’ paraplegico dalla nascita e, dopo anni ad aver vissuto la sua condizione infelicemente, ha deciso di prendere in mano le redini (e le ruote) della sua vita e mettersi in viaggio. Ha fatto l’intero cammino di Santiago a bordo di una hand bike, la Via Francigena in carrozzina da Acquapendete a Roma e oggi è un vero e proprio punto di riferimento internazionale quando si parla di cammini e accessibilità.

Proprio grazie alla sua collaborazione la Via Francisca del Lucomagno, il trekking di 135 km che da Lavena Ponte Tresa conduce a Pavia e che si sviluppa per buona parte in provincia di Varese, è stato da subito reso accessibile a tutti. Sul sito del cammino si trovano infatti diversi itinerari percorribili per chi viaggia a piedi, per chi viaggia in bici o in carrozzina, passeggino, altri mezzi. Non solo. Nella lista delle accoglienze vi è una apposita voce che informa circa l’accessibilità della stessa o meno a persone a mobilità ridotta. I volontari di Free Wheels porteranno la loro esperienza e il racconto della Via Francisca del Lucomagno alla Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori.

Il programma della manifestazione

Il nuovo format “ibrido” della manifestazione prevede dal 17 al 19 settembre 2021 eventi in presenza (B2C) e dal 27 al 29 settembre 2021 eventi in modalità online (B2B):

L’AREA B2C IN PRESENZA (17 -18 -19 settembre 2021) sarà ricca di eventi per il pubblico che potrà apprezzare in modo ATTIVO e SICURO le risorse e le opportunità di un turismo slow ed esperienziale, presso il Polo Fieristico di Bergamo. In tale area, tra i tanti temi, uno spazio sarà riservato:

all’ ENOGASTRONOMIA , quale identità di un territorio e leva strategica di marketing per far conoscere le bellezze dei luoghi con esperienze di show-cooking, degustazioni e presentazioni di prodotti, realizzate in totale sicurezza. A tal fine, nell’area B2C, sarà allestita un’apposita area in cui gustare i territori attraverso i prodotti tipici, a marchio e legati ai patrimoni UNESCO

, quale scrigno di natura, cultura ed enogastronomia da valorizzare e custodire. A tal fine sarà allestito uno speciale “VILLAGGIO DELLA MONTAGNA”, con l’obiettivo di valorizzare in modo particolare il turismo d’alta quota, anche in vista della stagione invernale 2021/2022 e del grande evento Milano – Cortina 2026. In tale area si svolgeranno numerose esibizioni e prove di abilità che coinvolgeranno il pubblico, con l’obiettivo di avvicinare i consumatori alla montagna e alle infinite esperienze che offre al CICLOTURISMO e alla MOBILITA’ COMBINATA , quale importante esperienza per vivere appieno i territori, e come leva strategica per lo sviluppo di un turismo sempre più a impatto zero

, oggi più che mai una delle esperienze di viaggio slow capace di far vivere i luoghi in modo autentico e sostenibile all’ACCESSIBILITA’, affinché il viaggio possa essere un’esperienza per tutti: l’assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali nelle località e nei luoghi di villeggiatura turistica, rappresenta un altro dei grandi temi che necessitano sempre più considerazione e attenzione

, a testimonianza di quanto una buona gestione delle risorse idriche rappresenti un’opportunità per le economie locali in stretta sinergia con la buona qualità della vita e lo sviluppo di destinazioni turistiche al FOLKLORE, quale manifestazione del ricco patrimonio immateriale dei territori da salvaguardare. Musiche, danze, canti, abiti e dialetti per ridare lustro al patrimonio culturale ed espressivo dei territori –

L’AREA B2B ONLINE (dal 27 al 30 settembre 2021) sarà per gli operatori del settore ai quali viene offerta la partecipazione a un ricco programma di convegni e workshop e l’inserimento nella fitta agenda di incontri B2B, da sempre generatrice di proficui scambi e confronti, così organizzata:

lunedì 27 settembre 2021: apertura evento B2B con Celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo. La prima edizione del 2020 ha generato più di 130 contributi provenienti da tutto il mondo per celebrare tale ricorrenza

apertura evento B2B con Celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo. La prima edizione del 2020 ha generato più di 130 contributi provenienti da tutto il mondo per celebrare tale ricorrenza martedì 28 e mercoledì 29 settembre 2021: workshop B2B online tra buyer e seller. In questa edizione saranno circa una sessantina i buyer presenti, tra associazionismo e intermediato, tour operator e tour organizer, principalmente provenienti dall’Italia, ma anche da altri paesi europei ed extraeuropei, con particolare riferimento al mercato americano.

