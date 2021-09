Alla Maugeri di Tradate elettrocardiogrammi gratuiti sul camper dell’Associazione Pazienti

Ogni anno in Italia a 20 persone su 1000, nella fascia d’età fra i 65 e i 69 anni, viene diagnosticato lo scompenso cardiaco, patologia cronica che nel nostro Paese coinvolge oltre un milione di persone e risulta la prima causa di ricovero ospedaliero fra gli over 85.

L’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci – AISC, ogni anno, si mobilita per sensibilizzare i cittadini per promuovere la diagnosi precoce e migliorare la consapevolezza di chi ne soffre già nell’affrontare questa malattia.

Una mobilitazione che ICS Maugeri sostiene, come leader della cardiologia riabilitativa in Italia, con reparti dedicati in 10 dei suoi 17 Istituti riabilitativi.

Fa parte di questa azione il camper che AISC invia in molti ospedali e istituti riabilitativi: con medici e infermieri a bordo, in grado di effettuare visite anche con misurazioni specifiche.

Venerdì 1 ottobre, dalle ore 10 alle 13, il camper della prevenzione arriva a Tradate in Via Roncaccio 16, nel parcheggio antistante l’IRCCS Maugeri.

Qui la cardiologa Rosa Raimondo, medico dell’Unità operativa Cardiologia riabilitativa, diretta dal professor Fabio Angeli, docente dell’Università dell’Insubria, visiterà gratuitamente

i cittadini e, con alcuni infermieri, eseguendo elettrocardiogrammi ed eventualmente ecocardiogrammi.

ICS Maugeri Spa Società Benefit

Nata nel 2016, è la realtà leader in Italia nella neuro-cardio-pneumo riabilitazione, con 17 Istituti (di cui nove IRCCS) in sei regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia), con 2.300 posti letto accreditati dal SSN, circa 30mila pazienti all’anno ricoverati, 3.600 addetti, di cui 650 medici.

Negli ultimi due anni sono nate strutture poliambulatoriali a Milano e Lodi: gli Spazi Maugeri, che si sono aggiunte allo storico Poliambulatorio di via Clefi nel capoluogo lombardo.

Il quadro si completa con il Centro di Ricerche Ambientali di Padova, che si occupa di salute, sicurezza e ambiente per le aziende.

ICS Maugeri, tra le prime società benefit italiane, fattura circa 300 milioni di euro.