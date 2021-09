Alla stazione di Cantello-Gaggiolo attivata la biglietteria automatica

Alla stazione di Cantello-Gaggiolo arriva finalmente una biglietteria automatica: l’emettitrice di biglietti Trenord potrà essere usata dai viaggiatori per acquistare biglietti di corsa semplice, carnet e abbonamenti Trenord – anche per l’area STIBM di Milano/Monza e Brianza – ma anche biglietti per gli itinerari turistici “Gite in Treno”, nonché biglietti per il servizio aeroportuale Malpensa Express (Cantello-Gaggiolo è anche collegata direttamente all’aeroporto).

L’emettitrice di biglietti dispone di un display touch screen e offre la possibilità di pagamento sia con contanti (monete e banconote) che con carta di credito, in modalità contactless.

L’installazione dell’emettitrice a Cantello Gaggiolo è parte di un più ampio piano che prevede sia l’installazione di nuove biglietterie automatiche che l’ammodernamento di quelle già esistenti, per un investimento complessivo da parte di Trenord di oltre 5 milioni di euro in 2 anni.