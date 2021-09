Antonio Persiano è il terzo candidato a Caronno Pertusella

È Antonio Persiano il terzo candidato di Caronno Pertusella, con la lista “Uniti per Caronno Pertusella a Bariola”.

Dietro la candidatura di Persiano – impiegato in un’azienda di Saronno, molto attivo nel sociale e nello sport – c’è la confluenza di due diversi gruppi, quello di Domus e quello di Albatros, eredi di percorsi diversi.

I singoli candidati consiglieri presenti in lista vengono non a caso indicati come parte dell’uno o dell’altro gruppo, entrambi presenti con due “lenticchie” (piccoli simboli) all’interno del simbolo principale

Tra i nomi, nelle file di Domus, c’è il consigliere comunale uscente Marco Uboldi, che nel 2016 era stato il più votato della lista “del sindaco” che sosteneva Marco Seveso, il candidato del centrodestra che perse di un soffio al ballottaggio, per cinquantadue voti (vi ricordate delle elezioni 2016? Qui tutti i numeri).

Persiano è il terzo candidato a Caronno Pertusella, sfiderà l’uscente Marco Giudici (che ha dalla sua tre liste) e Valter Galli del centrodestra (con quattro liste).

Tutti i candidati della lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola

(LISTA DOMUS) GALLO MARA

(LISTA DOMUS) BORGHI ILARIA

(LISTA DOMUS) CALDERA ANGELO

(LISTA DOMUS) CANTARELLA SIMONA

(LISTA DOMUS) COLANGELO NICOLO’

(LISTA DOMUS) DONZELLI ANDREA GIOACHINO

(LISTA DOMUS) GOBBO LILIANA

(LISTA DOMUS) LABRUNA DAVIDE

(LISTA DOMUS) RE MAURIZIO

(LISTA DOMUS) SANGIORGI MATTEO RAFFAELE

(LISTA DOMUS) SIRONI ALESSANDRO

(LISTA DOMUS) TOSI MARTA

(LISTA DOMUS) UBOLDI MARCO

(LISTA ALBATROS) FORESTI DANIELA

(LISTA ALBATROS) PIZZI FRANCESCA

(LISTA ALBATROS) ZITO ALESSANDRO