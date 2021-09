Attività storiche: il Salone di Emilio Viola compie cinquant’anni

Un momento di festa, questa mattina, per celebrare i cinquant’anni di attività del Salone di Acconciature di Emilio Viola di Sesto Calende.

Hanno voluto rendere omaggio al titolare per la sua attività l’Assessore alle attività produttive, Edoardo Favaron, il Presidente del locale Gruppo Commercianti e Artigiani, Patrick Panza, il Vice Presidente della Pro Loco, Andrea Scandola e il Fiduciario Comunale di ConfCommercio Gallarate Malpensa, Marco Limbiati.

Un traguardo importante per l’esercente sestese. Era infatti il 1° Settembre del 1971 il giorno in cui Emilio Viola apriva in Viale Italia a Sesto Calende il Suo primo negozio. Il successo fu immediato al punto tale che fu altrettanto il trasferimento nella attuale sede: gli ampi spazi, vista Fiume Ticino, sotto i portici di Piazza Garibaldi.

Questo non fu casuale visto che Emilio arrivava dalla Scuola di Gianni Manghi, storico parrucchiere di Varese, e dopo essersi affermato come “Campione Varesino” in diversi Concorsi Nazionali.

Insegnò privatamente per diversi anni all’ADAC del capoluogo della nostra Provincia ma si dedicò, in particolar modo, alla apertura di propri saloni a Gallarate, Luino ed Arona. La passione per l’insegnamento ha fatto sì che questi si rilevassero i migliori luoghi per far crescere i propri collaboratori ai quali poi i saloni vennero ceduti.

Tra palloncini colorati e T-Shirt dedicate ha trovato spazio la formale consegna di un riconoscimento riservato ad Emilio Viola.

“Staff Emilio – 50 Anni di Attività – 1971 1° Settembre 2021” è quanto recitava la targhetta posta sul quadro raffigurante una sky line della Città che abbiamo è stata donare per questa occasione. Una immagine scattata da Sabrina Bignardi che raffigura quel panorama mozzafiato che Emilio dal Suo salone e per 50 anni ha saputo apprezzare ed amare.