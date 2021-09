I bambini del doposcuola di Comabbio regalano pensieri gentili per strada

Nel pomeriggio di ieri, martedì 21 settembre, i bambini del doposcuola di Comabbio hanno lasciato per il paese tanti pensieri gentili.

Un regalo semplice, fatto di carta pennarelli e sorrisi, pensato e confezionato con cura dai giovani studenti assieme agi educatori della cooperativa sociale Bosco Verde.

“Sorridi sempre”, “coccole”, “love” e disegni colorati lasciati appesi per le vie di Comabbio per essere regalati ai passanti. Chiunque passando li noti può prenderne uno e ricevere così un gesto positivo e di affetto con l’auspicio che possa, in qualche modo, cambiare la giornata in meglio.