Chiuse le indagini su Golasecca, il pm chiede il giudizio per quattro amministratori comunali

Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione indagini che hanno riguardato alcune presunte irregolarità riscostrate nell’amministrazione di Golasecca.

Due i tronconi dell’indagine. Il primo riguardava una turbativa d’asta, per cui è indagato un consigliere comunale di maggioranza, Cinzia Chierichetti, che si sarebbe intromesso in una procedura comunale d’assunzione (le procedure sono di esclusiva competenza dei tecnici).

Il secondo filone riguarda appunto il Pgt, questioni legate ad edilizia e urbanistica, riguardanti uno specifico terreno. Per questo secondo troncone dell’indagine sono indagati un’ex assessore – Alessandro Grazioli, delegato dal sindaco Claudio Ventimiglia ai lavori pubblici, dal 2014 al 2019 –e un ingegnere libero professionista, per corruzione. (qui l’articolo)

A questi si aggiungono il il sindaco Claudio Ventimiglia e il suo vice Bruno Specchiarelli per rivelazione di segreto istruttorio in quanto intercettati, dopo un interrogatorio in procura, mentre svelavano i contenuti dell’incontro col magistrato a terzi. Per tutti loro il magistrato chiederà il rinvio a giudizio. (qui l’articolo)