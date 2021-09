“Io, chiuso da troppo tempo tra i cantieri di piazzale Kennedy, mi candido con Bianchi”

A convincerlo a candidarsi sono stati i cantieri : Gabriele Nannetti, socio del caffè Kennedy, una delle poche realtà esistenti e sopravvissute nell’area del grande cantiere del piano stazioni, dopo piu di un anno di “isolamento” e pessimista sulle prospettive a breve termine, ha deciso di scendere in campo: con chi l’amministrazione la vuole cambiare.

«I cantieri di piazzale Kennedy ci hanno penalizzato il lavoro fino a ridurlo del 50%, i lavori proseguono lentamente, le risposte dall’amministrazione ai nostri problemi non sono arrivate – spiega Nannetti – Ci dicono di aspettare, ma i tempi di attesa diventano sempre più lunghi, e nel frattempo siamo abbandonati a noi stessi. E’ da piu di un anno che la strada davanti a noi è chiusa, e il piazzale è a fondo cieco. E’ diventato istintivo per me a questo punto candidarmi con chi mi prospetta più attenzione e alternativa».

Nannetti, diplomato al liceo scientifico, sposato e con una bambina di 5 anni, da oltre 25 anni lavora nel settore della ristorazione in città: molti lo ricordano, per esempio, come dipendente nella centralissima Pasticceria Pirola, poi da proprietario di diverse realtà in Varese da viale Borri via Crispi. Si candida con la Lega, a favore del candidato sindaco Matteo Bianchi.