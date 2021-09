Il Clean Up Day a Bizzozero, davanti alla primaria Marconi

Anche i bambini e le famiglie della scuola primaria Marconi partecipano alla Giornata mondiale della pulizia, il National Clean Up Day.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre dalle ore 10 alle 12 davanti alle elementari di Bizzozero armati di guanti e sacchi della spazzatura per ripulire le aiuole davanti alla scuola.

A promuovere l’iniziativa è il Comitato genitori che invita tutti a partecipare all’iniziativa: studenti, mamme e papà, ma anche a nonni, zii e residenti del quartiere.