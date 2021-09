Il discorso di Roberto Radice, in ricordo di Giovanni Reale

In ricordo del 5 settembre passato, giorno in cui è stata intitolata la sala conferenze di Palazzo Verbania ad uno dei simboli della cittadina lacustre di Luino Giovanni Reale, tante sono state le persone che in quella occasione ne hanno ricordato la figura, la personalità, la caparbietà e l’intelligenza.

Tra questi interventi quello di Roberto Radice, ex allievo del professor Reale, ha particolarmente colpito tutti i presenti. Le sue parole sono state così trascritte da Giorgio Ferri, cognato di Reale, in segno di “riconoscimento”, per averlo descritto in modo così completo e genuino.