Elezioni a Cislago, tutti i candidati delle 4 liste in lizza

Sono quattro i candidati sindaco in lizza a Cislago, uno dei 28 paesi della provincia di Varese in cui il prossimo 3 e 4 ottobre si terranno le elezioni amministrative 2021, insieme al capoluogo Varese, la città più popolosa Busto Arsizio e i Comuni più grandi come Gallarate e Caronno Pertusella.

Per le città maggiori è previsto un eventuale ballottaggio nel caso nessun candidato superi il 50%+1 dei voti il 17-18 ottobre, mentre per i Comuni più piccoli come Cislago, sotto i 15mila abitanti, vince direttamente il candidato che prende più voti, anche se non raggiunge il 50%.

A 30 giorni dal voto una panoramica per conoscere nomi e volti dei candidati sindaco, dei candidati consiglieri comunali e i loghi delle liste tra i quali gli elettori saranno chiamati ad esprimere una preferenza il prossimo autunno.

I CANDIDATI SINDACO IN CORSA:

LE LISTE, I LOGHI E LE FOTO DEI CONSIGLIERI