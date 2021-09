Il futuro dell’ospedale di Cuasso e il Presst di Arcisate: una serata sulla sanità in Valceresio

E’ in programma per venerdì 24 settembre alle 20,45 ad Arcisate (in Sala Frontalieri, in via Roma) una serata sul tema “Il futuro della sanità in Valceresio. Ospedale di Cuasso al Monte: verso il nuovo polo di degenza riabilitativa e centro universitario”.

Interverranno il presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti, il direttore generale dell’Asst 7 laghi Gianni Bonelli, il direttore del dipartimento di Medicina interna dell’Asst 7 laghi Francesco Dentali, Giulio Carcano professore di medicina dell’Università dell’Insubria e Antonio Spanevello, direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria.

Modera la serata Maurizio Mozzanica, ex presidente della Comunità montana del Piambello.

Durante la serata Monti presenterà il piano di rilancio dell’Ospedale di Cuasso ma si parlerà anche del Presst di Arcisate.