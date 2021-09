Galimberti promette un nuovo parcheggio multipiano in zona stazioni

«Un nuovo Multipiano da 500 posti in zona stazioni. Dopo il Sempione e il Del Ponte è ora di dare una nuova opportunità di parcheggio a Varese, favorendo il commercio e l’ambiente». Così il sindaco Davide Galimberti ha presentato il nuovo punto del programma per i prossimi anni.

«L’obiettivo – prosegue Galimberti – è quello di aumentare le opportunità di sosta intorno al centro cittadino, snellire il traffico e migliorare la qualità della vita delle persone. Il Multipiano Sempione sta già facendo tanto per la mobilità cittadina, così come il Del Ponte per la zona ospedale, ora però serve una nuova struttura nella zona stazioni per cittadini e pendolari. Un parcheggio che andrà collegato con il centro con il potenziamento generale del trasporto pubblico, sistemi agevolati di mobilità leggera e sostenibile e migliorando i percorsi pedonali».

Galimberti si basa sulle strutture di sosta già realizzate come prova di concretezza della proposta. «Questo – insiste Galimberti – non sarà un progetto che rimarrà sulla carta come purtroppo è accaduto nei vent’anni precedenti alla mia amministrazione. Sarà invece un’opera realizzabile con la concretezza che ci ha contraddistinto in questi anni. Basta dare una occhiata da via Staurenghi o a Giubiano per vedere cosa è stato realizzato».