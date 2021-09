Gli agricoltori di Fagnano Olona:«L’allevatore abusivo continua a devastare i nostri campi»

Nei campi tra via Pastrengo e via Marsala, a Fagnano Olona, non c’è pace per gli agricoltori e i proprietari dei terreni che vengono continuamente devastati dagli animali da cortile (mucche, ovini e soprattutto maiali) lasciati allo stato brado e senza alcun controllo (nemmeno igienico-sanitario) da Nicolò Tandurella.

Da anni questo personaggio che alleva alcune decine di bestie in quella zona, prosegue imperterrito nella distruzione dei raccolti di mais degli agricoltori della zona che hanno presentato numerose denunce alle forze dell’ordine della zona senza, tuttavia, ottenere alcun risultato.

Tandurella è la loro spina nel fianco. Si fa beffe degli avvertimenti, minaccia chiunque osi avvicinarsi per chiedere spiegazioni e continua a lasciare che i suoi animali invadano i terreni coltivati distruggendo tutto quello che trovano: «Il mio campo di 6 ettari è stato completamente devastato. I maiali di Tandurella l’hanno, praticamente, trebbiato. Visto che le autorità locali sembrano avere le mani legate, abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto».

L’ultima volta che abbiamo raccontato le sue gesta era maggio di quest’anno ma il suo atteggiamento non è mai cambiato e i pochi agricoltori rimasti nella zona non potranno proseguire a lungo se questo personaggio continuerà a gestire il suo bestiame in questo modo. Nel settembre del 2019 si era presentato in comune con un gregge di pecore per chiedere soldi.