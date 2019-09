Con pecore e capre in comune, la protesta di un pastore

(foto da facebook)

Nicolò Tandurella, il noto pastore pluripregiudicato di Fagnano Olona, torna alla ribalta con il suo piccolo gregge di ovini. Questa mattina (mercoledì) si è presentato al castello visconteo di Fagnano Olona per inscenare una non meglio precisata protesta.

Con le sue pecore e le sue capre è entrato nel cortile del castello ma è stato subito respinto all’esterno dall’arrivo di Polizia Locale e Carabinieri. Il pastore, che in passato era finito nelle cronache dei quotidiani locali per aggressioni e furti di bestiame nella campagna fagnanese, si è poi spostato in piazza San Gaudenzio.

In molti hanno fotografato e postato sui social l’incontro imprevisto con il pastore e i suoi animali. Al momento non si conoscono le motivazioni della protesta da parte dell’uomo.