Infortunio in un’azienda a Caronno Pertusella, 32enne trasportato in ospedale con gravi ustioni

Infortunio sul lavoro in un’azienda di Caronno Pertusella. È successo alle 13.30 di mercoledì 15 settembre in via Sebastian Bach.

L’uomo, un 32enne, è rimasto coinvolto in un incendio e ne è uscito con ustioni di secondo grado agli arti superiori ed inferiori. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Ats. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Milano Niguarda in codice rosso.