La Camera di Commercio al fianco della Società Ciclistica Alfredo Binda

«Per gli eventi della Società Ciclistica Alfredo Binda del prossimo mese di ottobre la Camera di Commercio di Varese ci sarà, con grande entusiasmo». Sono le parole di Fabio Lunghi, presidente dell’ente camerale varesino che supporta l’attività sportiva sul territorio provinciale in modo particolare tramite la Varese Sport Commission.

«La Gran Fondo Tre Valli Varesine, del 2 e 3 ottobre, e la Tre Valli Varesine del centenario per professionisti, in programma il 5 ottobre, sono grandi eventi. Come Camera di Commercio siamo soddisfatti e contenti di potere essere al fianco della Società Ciclistica Alfredo Binda che sta organizzando in modo magistrale questi appuntamenti. Sarà una settimana intensissima e ci aspettiamo un ritorno turistico, così come negli scorsi anni quando abbiamo avuto dodicimila presenze nelle strutture alberghiere della nostra provincia». Il presidente della Camera di Commercio di Varese continua: «Queste manifestazioni sono una vetrina importantissima per il nostro territorio. Per quanto ci riguarda forniremo un supporto strutturale, organizzativo ed economico e i nostri uffici saranno la sede del Comitato Organizzatore».

Hanno già raggiunto un numero ragguardevole le adesioni alla quinta edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Eolo, che probabilmente avrà una partecipazione numerica in linea con le precedenti edizioni. È possibile iscriversi tramite il portale ENDU cliccando qui.

Per gestire al meglio la manifestazione la Società Ciclistica Alfredo Binda ricerca tra gli appassionati di ciclismo e tra le varie associazioni del territorio dei volontari, componenti fondamentali per la riuscita dei grandi eventi. Chi fosse interessato a può rivolgersi alla segreteria organizzativa: segreteria@trevallivaresine.com Tutte le informazioni su sito www.granfondotrevallivaresine.it