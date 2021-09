La dirigente Monica Zonca reggente all’istituto Einaudi di Varese

La dirigente dell’Itis Riva di Saronno Monica Zonca torna a dirigere anche l’Einaudi di Varese. In verità, l’attuale dirigente reggente aveva condotto l’istituto professionale varesino in qualità di vice dell’allora preside Marina Raineri. Un incarico che aveva ricoperto fino al concorso per dirigente che aveva vinto ottenendo la presidenza dell’istituto di Saronno.

La professoressa Zonca resterà in carica in qualità do vice fino al 31 gennaio 2022 quando dovrebbe rientrare il preside titolare Francesco Maieron.

La dirigente è attualmente anche reggente del comprensivo di Angera.