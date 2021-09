La nuova area giochi dell’asilo di Bosto è inclusiva

Il sindaco Davide Galimberti e l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio hanno partecipato all’inaugurazione della nuova area giochi realizzata nel giardino della Scuola dell’infanzia paritaria Piccinelli Comolli di Bosto. Una festa, soprattutto per i bambini che hanno potuto scatenarsi sulle nuovissime attrezzature acquistate dalla scuola con un investimento di circa 25 mila euro.

Il Consiglio d’amministrazione già da qualche anno, su parere e richiesta da parte del collegio docenti guidato dalla coordinatrice Cristina Bardelli, stava valutando l’opportunità di riqualificare l’area giochi. «L’emergenza pandemica ha reso ancor più necessario questo intervento in quanto la maggior parte delle attività didattiche nello scorso anno scolastico si sono svolte all’aperto», spiega Lucio Mattaini, vice presidente della Fondazione Asilo infantile Piccinelli Comolli.

Anche per questo negli armadietti degli oltre cento bambini che frequentano l’asilo (suddivisi su 5 sezioni di scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni, più una sezione primavera per i più piccini) non mancano mai gli stivaletti di gomma per uscire in giardino a giocare, ma anche per svolgere le attività più disparate, dalla pittura ai travasi passando per le letture ad alta voce.

«Per questo già dallo scorso anno il giardino è suddiviso in sei spazi, uno per ogni bolla, in modo che ogni gruppo sezione possa avere uno spazio a sé dedicato. Uno spazio sempre più divertente per tutti, anche grazie ai nuovi giochi inclusivi, scelti perché possano essere accessibili da tutti i bambini perché «per noi ogni bambino è un fiore diverso e insieme rendono il mondo un giardino meraviglioso», spiegano al Piccinelli Comolli di Bosto.

All’inaugurazione hanno partecipato anche la presidente del Consiglio di quartiere 4, Manuela Lozza, il prevosto monsignor Luigi Panighetti e l’assessora ai quartieri Francesca Strazzi.