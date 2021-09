La Rocca e il Palazzo dell’Isola Bella si illuminano di rosa

Palazzo Borromeo sull’Isola Bella e Rocca di Angera si tingono di rosa per la campagna di Fondazione AIRC.

Dal 1 ottobre, per un mese, i due siti museali di Terre Borromeo saranno illuminati di rosa per sostenere la campagna Nastro Rosa AIRC per la ricerca e la cura del tumore al seno. 30 settembre 2021 – Terre Borromeo illumina Palazzo Borromeo sull’Isola Bella, a Stresa, e Rocca di Angera sulla sponda lombarda del Lago Maggiore aderendo alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione.

I beni Borromeo, saranno illuminati di rosa a partire dalla sera di venerdì 1 ottobre per tutto il mese dedicato al tumore al seno: un effetto scenografico molto suggestivo, grazie al gioco di specchi sulla superficie del lago. Image Simbolo della campagna di AIRC è un nastro rosa incompleto per rappresentare l’urgenza di trovare nuove cure per chi è colpito dalle forme più aggressive della malattia. I progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi.

L’attenzione deve però rimanere alta perché la malattia colpisce circa 55 mila donne in Italia ogni anno, una su otto nell’arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile (dati AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I numeri del cancro in Italia 2020). Un appello che diventa ancora più urgente ora che stanno emergendo gli effetti della pandemia da COVID-19 sui programmi di screening.

Il Principe Vitaliano Borromeo afferma: “Siamo orgogliosi di aderire per il terzo anno all’iniziativa di Fondazione AIRC con un’azione simbolica di grande significato. L’accensione delle luci rosa sull’Isola Bella e sul castello di Angera è un appello a ricordare l’importanza della ricerca scientifica, della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura”.