La Svizzera prende tempo, niente green pass per bar e locali

Green pass per entrare nei ristoranti, bar e teatri? Per il momento non sarà necessario.

Per il momento il Consiglio Federale non ha deciso di estendere l’obbligo di presentare la certificazione Covid per accedere ai locali al chiuso o ad attività relative al tempo libero come cinema e palestre, come avviene invece in altri paesi come l’Italia. Il pass è richiesto dunque, per il momento, soltanto in alcuni casi come per la partecipazioni a grandi eventi o alle attività dei locali notturni.

Berna ha però preso atto del favore dei cantoni a introdurre nuovi provvedimenti in caso di un eventuale peggioramento dei dati relativi alla pandemia.

Soltanto dunque “se l’evoluzione epidemiologica lo richiederà, potrà però adottare in qualsiasi momento i provvedimenti necessari”.

La Confederazione “potrà reagire rapidamente, dopo un’attenta valutazione sia del numero dei ricoveri e dei nuovi casi che dell’evoluzione della situazione epidemiologica”.

