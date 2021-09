Laveno Mombello aderisce a “Puliamo il mondo”

Il Comune di Laveno Mombello aderisce alla 29° edizione di “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che si terrà il 24, 25 e 26 settembre.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale a livello mondiale. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Domenica 26 settembre alle ore 9.30 in zona Gaggetto (in prossimità dei campi da beach volley) tutta la cittadinanza (volontari, famiglie, giovani e associazioni) è invitata a dare il proprio prezioso contributo per una grande giornata di pulizia del paese. Il Comune di Laveno Mombello fornirà il materiale necessario alla raccolta, ai volontari viene richiesto di portare con sé i propri guanti da lavoro. La pulizia durerà per tutta la mattinata e ai volontari, che saranno organizzati in sottogruppi di circa 5/6 persone ciascuno, sarà affidata la pulizia di specifiche zone del paese (es: spiagge, ciclabile, lungolago….).

Venerdì 24 settembre è invece programmata la giornata di pulizia organizzata dal comitato della Valcuvia e Valli del Luinese di Legambiente, che coinvolgerà nell’iniziativa gli studenti del Liceo Sereni e dell’Istituto Comprensivo G.B. Monteggia di Laveno Mombello.