Lavori sulla A8, chiude per cinque ore il tratto Cavaria – Solbiate Arno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rimozione di una fune dell’alta tensione, in orario notturno, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Solbiate Arno, in entrambe le direzioni, verso Varese e Milano.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, percorrere la SP341 verso Varese e rientrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

Percorso inverso per chi da Varese è diretto verso Milano.