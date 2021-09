Le mille stagioni della liposuzione

La liposuzione è uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti e diffusi. La sua fama e la sua validità rimangono immutate col trascorrere degli anni nonostante i nuovi trattamenti e le nuove tecniche. Oltre ad essere un importante strumento per migliorare la qualità della vita di persone con problematiche legate al peso, è un’arma indispensabile contro le adiposità localizzate, i lipomi, la lipodistrofie ed altre patologie.

Conoscere cos’è e come funziona la liposuzione è fondamentale per ampliare le prospettive e capire quanto possa essere utile alla propria condizione. È un intervento complesso che non può certo essere chiamato in causa per eliminare gli accumuli adiposi senza tener conto delle difficoltà che comporta e soprattutto dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane che bisogna intraprendere.

Negli ultimi mesi, la liposuzione viene sempre più associata alle soluzioni per eliminare i fianchi a violino. I post sui social si moltiplicano ed in molti individuano nella liposuzione l’arma più efficace per eliminarli. In verità, la liposuzione è uno degli interventi possibili. Gli hip dips non richiedono solo l’aspirazione di accumuli adiposi ma piuttosto un rimodellamento mediante liposcultura, una delle evoluzioni della liposuzione. Bisogna anche aggiungere che, benché siano considerati da alcuni come inestetismi, i fianchi a violino sono una condizione del tutto normale.

Cos’è la liposuzione

La liposuzione è un intervento di chirurgia finalizzato alla rimozione degli accumuli di grasso sottocutaneo. La liposuzione è possibile grazie all’azione di una cannula deputata ad aspirare i lipidi. Grazie a tale peculiarità, oltre che ad eliminare il grasso, la liposuzione permette di rimodellare le zone trattate conferendovi un aspetto migliore. La liposuzione è utilizzata per eliminare gli accumuli adiposi sui glutei, sui fianchi e l’addome nonché per altre aree del corpo come braccia e cosce.

La tecnica fu messa a punto in Italia nel 1974 da Arpad e Giorgio Fisher. Perfezionata negli anni successivi, il metodo è rimasto pressoché invariato fino ad oggi. Le complicazioni ed i rischi, presenti nelle prime esecuzioni, sono stati fortemente ridotti facendo diventare la liposuzione un intervento sicuro.

Liposuzione, liposcultura e lipolaser: le differenze

Quando si fa riferimento alla liposuzione si intendono, solitamente, una lunga serie di tecniche e tipologie di interventi assai diversi tra loro. Uno dei più apprezzati è la liposcultura, una tecnica che permette di rimodellare diverse aree del corpo eliminando o inserendo adipe in punti determinati. Il fine della liposcultura è, dunque, non solo l’eliminazione del grasso ma il riposizionamento dello stesso per migliorare il profilo estetico.

Una evoluzione della liposuzione è il lipolaser dove la cannula introdotta è munita di laser e scioglie gli accumuli adiposi che sono successivamente drenati, sia meccanicamente che dal sistema linfatico. Rispetto alla liposuzione, le altre due tecniche sono meno invasive e comportano minori rischi per i pazienti.

Liposuzione e fianchi a violino

Una delle tendenze di questo anno sui social sono i fianchi a violino. Gli hip dips sono naturali avvallamenti tra la fine della coscia e l’apice del bacino. Seppur del tutto naturali e non certo un inestetismo, sono avvertiti da molti come un difetto fisico da eliminare o nascondere. La liposuzione è uno degli interventi più invocati per rimediare a tale condizione sebbene non la più indicata. Difatti, la condizione dei fianchi a violino è data dalla naturale conformazione delle ossa e dei muscoli del distretto e non sempre legata agli accumuli adiposi sui fianchi e sulle cosce.

In alcuni casi bastano dei semplici esercizi per aiutare i muscoli, in altri è necessario ricorrere alla liposcultura con il posizionamento di adipe negli avvallamenti. In poche occasioni il problema è legato al grasso presente e necessita di liposuzione. Anche l’abbigliamento può aiutare a nascondere i fianchi a violino senza necessità di ricorrere alla chirurgia.

I rischi della liposuzione

Oggigiorno la liposuzione è un intervento abbastanza sicuro e affidabile. I rischi maggiori della tecnica sono legati alle liposuzioni estese ed esigenti dove la quantità di grasso da aspirare e le aree da trattare sono estese. In questi casi, solitamente, si parla anche di soggetti esposti ad altre patologie e rischi insiti nella condizione di obesità.

Per il trattamento di aree ridotte la liposuzione ha rischi limitati. Oltre alle ecchimosi e gli edemi, comuni ad ogni intervento, sono possibili infezioni del sito e dei tessuti sottostanti. Il trattamento di queste complicazioni è affidato a comuni antibiotici, sufficienti a limitare possibili complicanze severe. Tra le complicanze più comuni possono esservi delle parestesie ovvero una alterata percezione della sensibilità rispetto agli stimoli sia esterni che fisiologici.