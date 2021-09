L’Sos Valbossa di Azzate avvia la ricerca di volontari e attiva un nuovo corso

La “Pubblica Assistenza S.os della Valbossa Odv” avvia un nuovo percorso di formazione per volontari: il 5 ottobre si terrà l’incontro introduttivo.

«Da giugno 2020 SOS ci siamo trasferititi nella nuova sede in via 2 Giugno N°8, sempre in Azzate, che abbiamo adeguato con le più aggiornate tecnologie costruttive, che permettono ai nostri volontari di operare con maggior sicurezza ed efficienza» spiegano.

«Dal febbraio 2020 la nostra Associazione è in prima linea per contrastare la pandemia indotta dal

Covid-19, che ha messo sotto pressione tutte le nostre strutture sanitarie e ha fatto emergere, ancora di più, la preziosa attività dei volontari. Per questo, SOS della Valbossa, dopo una sospensione di alcuni mesi, ha pianificato un percorso per la formazione di nuovi volontari. Molto diversificate sono le possibilità che offriamo. Si parte dalla formazione della preziosissima funzione di centralinista, poi da addetti al trasporto sanitario semplice, fino alla più completa di soccorritore di emergenza urgenza 118».

Il contenuto dei corsi sarà illustrato martedì 5 ottobre 2021 alle ore 20,30, presso la sede

di via 2 Giugno 8 ad Azzate.

«I nostri corsi tratteranno delle specifiche tematiche sanitarie e comportamentali, utilissime sia per una cultura personale, come è stato evidenziato negli ultimi mesi, sia per la successiva, ma facoltativa attività di assistenza sanitaria».

«Per rispettare le rigorose norme sanitarie, e per meglio organizzare la presenza, chiediamo la cortesia di prenotarsi sul sito internet: www.sosdellavalbossa.it nella sezione “diventa volontario”, oppure chiamare il 0332 890244, o mandare una mail a: info@sosdellavalbossa.it. Quindi se vuoi donare un sorriso e un po’ del tuo tempo a chi ne più bisogno, se vuoi migliorare le tue conoscenze, se vuoi conoscere delle persone motivate quali sono i nostri volontari, contattaci. Ogni minuto del tempo che potrai donare sarà prezioso per le persone che aiutiamo. Ti aspettiamo».

L’Sos Valbossa è una Organizzazione di Volontariato con sede in Azzate. «Dal 1998 operiamo al servizio della collettività, nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, negli interventi di Emergenza Urgenza, nell’informazione di Primo Soccorso alla popolazione, nell’assistenza a manifestazioni sportive, culturali, religiose, ecc.

È composta da oltre 100 volontari e dispone di un parco macchine di 7 automezzi:

– 2 ambulanze A+ di soccorso avanzato in convenzione con AREU 118 Emergenza/Urgenza H24

per 365 giorni all’anno.

– 3 ambulanze per il Trasporto Sanitario di pazienti con mobilità ridotta: dimissioni, trasferimenti,

visite specialistiche, ecc.

– 2 automezzi, di cui uno attrezzato con sollevatore idraulico per disabili.