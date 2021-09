Mastini secondo atto: i gialloneri sfidano l’Appiano in trasferta

Consegnato agli archivi un esordio complicato – sconfitta 5-1 sulla pista del Pergine – i nuovi Mastini di coach Tom Barrasso provano a lasciare lo zero in classifica nel secondo turno del campionato IHL. Un altro scoglio tutt’altro che semplice, perché i gialloneri saranno nuovamente impegnati fuori casa contro un’avversaria sempre ostica come i Pirati dell’Appiano.

Il match è in programma sabato alle 19,30 (arbitri Cassol e Piné) e mette di fronte due formazioni uscite sconfitte all’esordio, perché anche i gialloblu sono stati battuti fuori casa dal Bressanone seppure ai tiri di rigore. Dopo aver perso due giocatori importanti come il giovane Galimberti (volato in Finlandia) e Vallerand (a Sheffield), la squadra affidata a coach Akerman ha nei vari Von Payr, Critelli e Calovi alcuni dei principali punti di forza.

In porta, Gasser e Paller sono due alternative altrettanto valide per i Pirati che sperano di fare risultato completo contro un Varese che per forza di cose è indietro di condizione. A Pergine, Vanetti e soci hanno comunque mostrato qualche buona iniziativa: nel secondo turno ci si attende una “estensione” degli spezzoni positivi con la speranza di evitare black out come quello del secondo periodo che, di fatto, ha deciso la gara a favore delle Linci.

Per il Varese però, il viaggio in Alto Adige deve essere fruttuoso perché i gialloneri vorrebbero arrivare all’esordio interno (domenica 3 a Milano contro il Caldaro) con qualche punto già all’attivo, anche perché i Lucci si presenteranno all’Agorà da campioni in carica di IHL. La partita di Appiano sarà trasmessa in diretta da Radio Village e sarà una delle tre in programma sabato: il 2° turno comincia venerdì sera (Alleghe-Bressanone) e terminerà domenica con Como-Dobbiaco.