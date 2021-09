A Montegrino torna la festa contadina

La Pro loco di Montegrino conclude la sua stagione con uno degli eventi più tradizionali che mai “La Festa Contadina” giunta ormai alla terza edizione.

Organizzata in località Cucco-Cascina Volpi.

Programma ricco: percorsi tra prodotti a chilometro 0, esposizioni di trattori, trattori d’epoca e percorso faunistico.

“Siamo giunti ormai alla fine di questa stagione”, spiega il presidente Gionathan Pujia,”concludiamo con un evento molto sentito nella nostra valle, saranno molte le realtà della zona coinvolte”. Un ringraziamento speciale va a Giovanni e Marzia proprietari dell’ agriturismo Cascina volpi per averci concesso la location.”

Conclude il vice presidente dell’associazione nonché responsabile della cucina Roberto Petetta ”Per me è onore con la mia cucina e l’aiuto dei miei più che collaboratori, amici, riuscire a dare in questo periodo un po’ spensieratezza a tutti i partecipanti delle nostre manifestazioni. Anche se tutto questo è molto stancante, ma visti i risultati, molto appagante.” Non vi resta che venire a degustare dell’ottimo cibo, vi aspettiamo!”



Venerdì 10 settembre

Apertura cucine ore 19,30

Dalle ore 20,30 musica live con Tanke Mizi

Sabato 11 settembre

Dalle ore 17,00 giro a Cavallo ed esposizione di Rapaci

Apertura cucine ore 19,30

Dalle ore 20,30 Musica rock/blues con “The Fortunate Sons”

Domenica 12 Settembre

Dalle 11,00 giro a cavallo

Apertura cucine ore 12,00 ed intrattenimento musicale

Apertura cucine ore 19,30

Dalle ore 20,30 musica live con Dj Rizzi

Nelle giornate di sabato e domenica: percorso tra animali, sapori e prodotti a km0, trattori e trattori d’epoca. Ampio parcheggio.

Specialità del menù: polenta con cervo, polenta luganega e cipolle, grigliata mista e tanto tanto altro! (menù visitabile sulla pagina Facebook)

Possibilità di prenotare il tavolo al numero 389 695 2823 Gionathan o al numero 348 297 8920 Martina

L’accesso alla manifestazione sarà consentito ai soli titolari di green pass o tampone negativo.