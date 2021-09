Nei negozi di Samarate arrivano le scatole del book crossing

Una biblioteca diffusa è l’idea della vivace associazione cultura Samarate loves books, che da anni cerca di promuovere la lettura e di organizzare eventi a sfondo artistico-letterario a Samarate.

Da domani, martedì 21 settembre, le scatole del book crossing verrano distribuite nei negozi cittadini: «Stiamo creando una biblioteca diffusa per tutta Samarate – scrivono sulla loro pagina Facebook – e voi potrete prendere un libro, leggerlo e riportarlo in qualunque momento nelle cassettine, oppure tenervelo, donarlo a qualcuno, riportarne un altro. Insomma, far girare i libri per la città, e non solo».