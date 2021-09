Occhio alle chiusure degli svincoli in programma sull’autostrada A8

Nuovi cantieri notturni sulla autostrada A8 Milano-Varese.

Per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 27, alle 5:00 di martedì 28 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sono poi previste altre chiusure e limitazioni in settimana:

-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di entrata e di uscita di Legnano; si potrà, inoltre, utilizzare l’uscita dello svincolo Fiera Milano;

-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 settembre saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Legnano e di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano o di Castellanza, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte;

-dalle 21:00 di giovedì 30 settembre alle 5:00 di venerdì 1 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Gallarate;

-dalle 21:00 di venerdì 1 alle 5:00 di sabato 2 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

-dalle 21:00 di venerdì 1 alle 5:00 di sabato 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzaren lo svincolo di Busto Arsizio.

Si ricorda che le chiusure degli svincoli di Legnano e di Castellanza, previste nella notte tra il 29 e il 30 settembre, verranno effettuate in modalità alternata.