Omaggio a Emily Dickinson, monologo di Silvio Raffo a Porto Ceresio

Sabato 4 settembre alle 21.15 presso il giardino della Raccolta Etnografica Appiani-Lopez di Porto Ceresio, PortoArte presenta un omaggio a Emily Dickinson. “I’m nobody! Who are you? Are you nobody too”.

Monolgo di Silvio Raffo su poesie e brani di lettere di Emily Dickinson, parte recitati anche in inglese e volti a ricostruire in un ambiente rarefatto la vita solitaria, ma ricca di eventi interiori, della più grande poetessa di tutti i tempi.

Quattro sezioni, separate da brevi intermezzi musicali, illustrano le tematiche fondamentali della poetica dickinsoniana: la vita domestica visitata da fantasmi del pensiero, l’esperienza dell’amore “trasumanato”, la presenza della Morte-in-Vita, gli aforismi in versi. Esempio singolare di TeatroPoesia, genere di sui Silvio Raffo è maestro incontrastato. La vita dei poeti viene ricostruita attraverso le loro opere con risultati di effetto drammatico molto coinvolgente, sia nel caso della Dickinson di cui Raffo è il più importante traduttore e studioso italiano, sia nel caso di Guido Gozzano e Giovanni Pascoli.

Biglietto Euro 12

E’ necessaria la prenotazione al numero 347 8116559