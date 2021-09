Openjobmetis in campo a Masnago: test da Serie A con Tortona

Secondo e ultimo test prima della Supercoppa per la Openjobmetis: dopo la vittoria di Gressoney su Friburgo i biancorossi affrontano a Masnago la neopromossa Bertram Tortona. Si tratta di un allenamento congiunto, non di una partita ufficiale, ma resta un confronto tra due formazioni di A1 anche se tra gli ospiti c’è qualche assente tra cui l’ex Chris Wright. In campo regolarmente invece Tyler Cain.

Varese è invece al completo, dopo aver recuperato Beane e Jones che avevano saltato la partita in Valle d’Aosta.

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 89-88

(18-18; 40-41; 69-66) VARESE: Kell 14, Wilson 13, Gentile 18, Jones 9, Egbunu 10; Beane 9, Sorokas 9, De Nicolao 5, Ferrero, Caruso 2. Ne: Librizzi, Virginio. All. Vertemati.

TORTONA: Mascolo 21, Filloy 20, Macura 1, Daum 25, Cain 5; Trunic, Tavernelli 13, Cattapan, Severini 3, Mobio. Ne: Wright. All. Remondino.

QUARTO PERIODO 89-88 – Una bomba per parte (di Jones quella varesina, poi però farà il quarto fallo) ed è sempre testa a testa, 72 pari al 33′ e il punteggio per un po’ fatica a schiodarsi. Gentile però sfodera la tripla che lo porta in testa ai marcatori della squadra, Kell segna in contropiede e Tavernelli sfonda. Il play biancorosso sfrutta l’onda con l’entrata del +7 ma a 3′ dalla fine Egbunu esce per falli e Vertemati lo cambia con Sorokas. Il vento gira di nuovo: prodezze di Mascolo e Daum, persa di Jones e timeout biancorosso sull’81-78 a 2’18 dal termine. Kell si prende responsabilità e fa bene ma Daum continua a punire Jones e replica anche a Gentile. L’ex azzurro serve l’assist a Sorokas per l’88-83 ma Tortona è viva (Mascolo) fino alla fine. Beane sigla l’1-2 della sicurezza poi Filloy dall’arco firma l’89-88 che manda tutti in doccia.

TERZO PERIODO 69-66 – Cain e Jones, finalmente, mettono i primi punti a inizio ripresa, poi riecco Mascolo e Wilson. I giochi d’attacco sono ancora poco fluidi ma a differenza del secondo quarto Varese pesca i jolly con le giocate personali. Tortona però resta avanti con Filloy e Daum e tocca il +4 prima di un trepunti di De Nicolao che ridà gas. Volano triple sul filo dei 24 (Mascolo e Beane) e alternanze in testa al punteggio; bravo in questo scampolo il play italiano della OJM. Poi Varese infine sbaglia tre triple in un’azione vanificando i rimbalzi di Sorokas che a quel punto sfodera il tiro da 15 metri a fil di sirena e spariglia il punteggio, 69-66.

SECONDO PERIODO 40-41 – Si riparte con un nuovo botta e risposta: Varese riparte con 5 punti di Gentile, Tavernelli bombarda due volte dall’arco (27-26) e la parità non si schioda. La tripla di Daum costringe al timeout Vertemati da cui la OJM esce con 3 punti di Kell su assist di AleGent ma non basta perché Daum porta a spasso Jones e sorpassa. Il finale è meno bello, ricco di errori (0/4 di Cain ai liberi, forzature biancorosse) e l’intervallo è favorevele alla Bertram per un solo punto.

PRIMO PERIODO 18-18 – Come a Gressoney, è ancora Egbunu ad aprire le danze varesine in attacco, con Filloy a rispondere dalla parte opposta. Si vede anche Wilson ed è buona cosa: tripla, stoppata, canestro acrobatico e ancora bomba per il 16-7 dopo 6′. C’è anche qualche difesa arcigna (Beane subito tosto) ma l’attacco si ferma: Mascolo allora apre il gas, segna 9 punti e pareggia a 2” dalla sirena.