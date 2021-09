Vertemati: “Tanto da fare, ma la squadra ha voluto vincere”

Prende le cose positive della sgambata, ricorda quelle su cui si deve ancora lavorare e dà la prima “tiratina d’orecchie” stagionale, nella fattispecie a John Egbunu. Coach Adriano Vertemati è piuttosto asciutto nel commento dopo la vittoria 89-88 della Openjobmetis su Tortona ma non si sottrae ai microfoni.

«Fare un commento è difficile e potremmo stare qui per ore a parlare della gara, ma per entrambe è stato un allenamento come ho già detto sabato scorso. Sicuramente il livello è stato superiore rispetto a Gressoney. Di buono mi prendo la voglia di vincere la partita che la squadra ha avuto negli ultimi 5′ e il fatto che abbiamo comunque sfiorato i 90 punti contro una formazione come Tortona che difende bene. Nel buono ci metto anche la prima gara di Jones dopo tanti mesi e il fatto che Egbunu abbia giocato 21′, anche se abbiamo scoperto che sono troppo pochi, deve fare attenzione ai falli (è uscito con 5 penalità ndr). Per contro ci sono stati anche tanti errori soprattutto difensivi».

Il tecnico non è stupito della buona intensità vista in campo: «Quando vesti le magliette da gioco e vedi gli arbitri veri è normale: sono giocatori, stanno in campo e viene naturale cercare il risultato. Per quanto ci riguarda, le diverse soluzioni tattiche non hanno variato l’intensità del gioco, però sono cambiate la qualità e la chimica anche perché abbiamo provato quintetti che non avevano mai giocato insieme neppure in allenamento».