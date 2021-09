Otto donne e cinque uomini, ecco i nomi della lista Noi Insieme per Albizzate

Sette donne e cinque uomini, che insieme alla candidata sindaco fanno della lista Noi Insieme una squadra a trazione femminile.

È una lista di nomi quasi totalmente rinnovata quella presentata da Mariangela Cassese all’apertura degli uffici comunali che oggi e domani raccoglieranno i nomi dei candidati alle elezioni per il prossimo Consiglio comunale.

Dei candidati alla scorsa tornata elettorale resta confermato solo Mauro Corio mentre non ci saranno volti storici della lista come Aldo Bastia o, come già annunciato, i consiglieri di questa ultima esperienza consigliare Veronica Arrigoni, Francesco Sommaruga e Daisy Zorzo.

La formazione di Cassese ha coinvolto, invece, volti nuovi tra coloro che più volte hanno collaborato con i progetti del gruppo civico o sono nomi conosciuti tra le realtà associative del paese.

Ecco la lista completa dei dodici candidati:

Candidato sindaco

Mariangela Cassese

Candidati consiglieri

Gabriela Bulzan

Mauro Corio

Nicoletta Cuccirelli

Elsa D’Elia

Fabio Fiorentini

Barbara Gnocchi

Alessandra Luzzaro

Bruno Noia

Michele Postorivo

Danilo Pozzi

Barbara Raimondi

Marta Tamborini