Paolicelli esprime il suo sostegno a Centrella per Cocquio: “Un uomo dal quale prendere esempio”

Mario Paolicelli, candidato sindaco per Cittiglio con la lista “Civica per Cittiglio” inoltra una nota a sostegno del candidato sindaco Danilo Centrella, attuale primo cittadino di Cocquio Trevisago e in corsa per il secondo mandato. Paolicelli, in particolare, sottolinea la buona gestione di Centrella del periodo di pandemia. “Un amministratore dal quale prendere spunto”, commenta.

E spiega: “La situazione del momento, così complessa da un punto di vista politico sanitario , non può far altro che far riflettere chi come me, si appresta ad affrontare le elezioni amministrative. Osservando attentamente la realtà della nostra bella provincia è inevitabile accorgersi che in alcuni comuni più che in altri i cittadini hanno avuto maggiori garanzie. I sindaci di alcune realtà, hanno saputo far fronte all’emergenza in modo più accurato dando ai singoli e alle famiglie risposte più adeguate, incanalando le risorse disponibili, anche da un punto di vista economico, la dove ve ne era la necessità .Un uomo, un sindaco che si è particolarmente distinto e speso in questa direzione, è il dottor Danilo Centrella , primo cittadino di Cocquio Trevisago, che non si è fermato nemmeno davanti alla pandemia, cercando e trovando delle risposte concrete a tutela della salute pubblica. Il dottor Centrella fu il primo ad organizzare uno screening gratuito della popolazione per individuare gli asintomatici (covid). Ma tante sono le cose positive che si devono attribuire a quest’uomo tra cui gli interventi sulla viabilità, sulla sicurezza, sulle fasce più deboli, sull’illuminazione pubblica, e con interventi a sostegno dei bambini e degli anziani. Un uomo dal quale prendere esempio”: