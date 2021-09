“Ho preso una multa al semaforo di Varese con il traffico bloccato dai tifosi la notte degli europei”

È la notte della finale degli Europei, il portiere Donnarumma ha parato l’ultimo rigore all’Inghilterra e in tutta Italia esplode per le strade la festa dei tifosi di calcio. È successo anche a Varese dove le vie di accesso al centro della città divennero “ostaggio” dei caroselli delle auto incolonnate e in balia dei festanti.

Una situazione decisamente straordinaria per il traffico che in qualche caso ha tirato un brutto scherzo ad alcuni automobilisti che, in un momento di apparente sospensione delle regole, non hanno calcolato l’automatismo del Photored di guardia sopra gli impianti semaforici per il sanzionamento del passaggio con il rosso.

È successo ad una nostra lettrice che come una miriade di altre macchine quella sera stava rientrando a casa passando dal centro di Varese. L’automobilista era incolonnata su via Magenta in una situazione in cui tutti i veicoli si muovevano a passo di lumaca per via del blocco delle auto “organizzato” dai tifosi lungo la strada di piazza Repubblica.

Gran parte delle auto provenienti da via Magenta e da via Medaglie d’Oro quella notte si infilavano, centimetro dopo centimetro, nell’intersezione semaforica che precede piazza Repubblica nell’attesa che il traffico procedesse in qualche modo.

«Era impossibile non passare con il rosso in quella situazione – ci racconta la lettrice -. Facevamo un metro ogni 5 minuti e non c’era modo stare fermi».

La foto scattata dal photored al momento della multa

Una situazione che dal comando di polizia locale di Varese definiscono però “non così inevitabile” visto che quella notte risultano comminate “appena” 21 sanzioni per il passaggio con il rosso. Un bilancio complessivo che dipende probabilmente anche dal meccanismo di funzionamento del photored il quale previene sanzioni anomale in determinate situazioni.

Insomma, per l’automobilista e per chi come lei sia incappata nella sanzione, l’unica strada da percorrere resta quella della contestazione che è possibile come per tutte le multe cercando di dimostrare il contesto che ha determinato il passaggio irregolare.