Quanti soldi la Regione ha dato a Varese? La Lega lo racconta con un documento

Giovedì 9 settembre, alle 21, al Teatro Santuccio di via Sacco a Varese, la Lega varesina presenterà un “documento verità” nel quale “verrà dimostrato come le risorse economiche arrivate in questi ultimi anni nella Città Giardino siano merito del buon governo di Regione Lombardia” spiega la nota che annuncia l’evento.

«La campagna elettorale della sinistra si basa su continue falsità, tra tutte la paternità delle risorse economiche per Varese. Per questo abbiamo preparato un documento verità che spiega nel dettaglio ai varesini che la maggior parte delle risorse economiche stanziate su Varese sono frutto di Regione Lombardia e del centrodestra – afferma il consigliere regionale Emanuele Monti, candidato al consiglio comunale di Varese a supporto di Matteo Bianchi – Io e Francesca Brianza presenteremo questo documento giovedì sera con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a cui si devono queste azioni per la città».

«È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza – aggiunge Francesca Brianza, anche lei consigliere regionale e candidata al consiglio comunale – Regione Lombardia non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a Varese principalmente in termini economici ma anche dal punto di vista di idee progettuali. Mai come negli ultimi anni la città ha potuto godere di un’attenzione costante da parte di Regione Lombardia e giovedì sera sarà l’occasione per parlarne attraverso un confronto schietto con tutti i cittadini».