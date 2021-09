Il Quarto Stato di Cardano si prepara alla domenica di “Produttori in circolo”

Una giornata di festa e di incontri, con mercatino dei produttori della “Piccola e Poetica Distribuzione Organizzata” e degustazioni, ma anche musica e cortometraggi: l’appuntamento è per domenica 26 settembre a Cardano al Campo, ai “Giardini della Costituzione” e al Circolo Quarto Stato.

L’evento si chiama “Produttori in Circolo” ed è promosso insieme dal Quarto Stato e dal Distretto di Economia Solidale, insieme a ReteGAS, Cooperativa “La Ginestra”, con il patrocinio della Città di Cardano al Campo e la collaborazione di Abitare Le Idee.

Sarà un’intera giornata per scoprire il mondo dell’economia solidale attraverso l’incontro con i produttori, degustazioni, proiezioni e musica: la realtà della “Piccola e Poetica Distribuzione Organizzata” (PPDO). Un sistema che fornisce a gruppi di acquisto, associazioni, singole famiglie, prodotti locali

(alimentari e non) di qualità, buoni, naturali ed ecosostenibili.

La giornata è interessante per tutte le persone che abitano nella zona di Gallarate e non solo: il micro-festival sarà ospitato nel cortile del circolo e anche ai “Giardini della Costituzione”, il piccolo giardino pensile di fronte al circolo.

«Il progetto della PPDO, nato nel 2017 ed ormai consolidato, è per noi davvero esemplare perché affonda le sue radici nei valori dell’economia solidale e nella rete di relazioni che abbiamo costruito negli anni e ci permette di perseguire molteplici obiettivi: consolidare un’economia etica e solidale, far incontrare domanda e offerta a partire da relazioni tra piccoli produttori e consumatori, conoscere la storia dei prodotti che acquistiamo e riconoscerne il valore, evitare gli sprechi, promuovere il diritto ad un lavoro equo e alla salute, contribuire al rispetto dell’ambiente anche attraverso una attenta e responsabile logistica. Per raccontare la ricchezza e la bellezza di valori, relazioni, culture e poesia che il progetto racchiude non possono bastare le parole, le informazioni. Serve molto di più, serve un’esperienza che coinvolga i sensi e le emozioni, serve incontrare persone vere, volti precisi, conoscere le loro storie di produttori, vedere e gustare prodotti genuini e coltivati con passione, sentirsi parte di un mondo attento ai beni comuni e teso a creare una comunità solidale che abbia a cuore il benessere di tutti».

Produttori in circolo: il programma della domenica al Quarto Stato di Cardano

• 10.00 apertura Mercatino con alcuni produttori PPDO e Galline Felici

presso i Giardini della Costituzione (di fronte al Circolo)

• 12.30 pranzo sociale (menù con opzioni vegetariane e per bambini)

cucinato con i prodotti della PPDO – su prenotazione

• 15.00 presentazione del progetto PPDO e incontro con Galline Felici

• 17.00 Cantina Aperta per la degustazione vini de “La Casaccia”, cantina

biologica del Monferrato – su prenotazione

• 18.00 proiezione dei cortometraggi finalisti della 1a edizione del “Festival

delle Idee”

• 19.00 “The Gudfellas” in concerto, un dinamico e coinvolgente duo blues

e possibilità di cenare

____________________________________________________________________

NOTE

• La giornata si svolgerà ovviamente nel rispetto delle normative vigenti

quindi, per partecipare all’evento (tranne che per il mercatino), servirà

essere provvisti di Green Pass.

• Per il pranzo e la degustazione è richiesta la prenotazione (posti limitati)

• Per la cena e il concerto la prenotazione è consigliata

• L’ingresso è come sempre gratuito

__________________________________________________________

INFO E PRENOTAZIONI

• Indirizzo – Via Vittorio Veneto 1, 21010 Cardano al Campo (VA)

• Tel – 349 450 6893

• Email – info@circoloquartostato.it

• Sito – https://www.circoloquartostato.it/prenota-il-tuo-tavolo/

• Evento – https://www.facebook.com/circolo.quartostato.1

• Info DES e PPDO – https://www.ppdo-varese.com/